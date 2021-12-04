Медведєв роздав партквитки партії Путіна ватажкам бойовиків ЛДНР

Раніше Медведєв написав колонку про Україну та українських політиків, яких назвав «невігласами і слабкими людьми».

Перші партквитки «Єдина Росія» роздала на окупованому Донбасі у листопаді. МЗС України назвало це спробою врятувати партію від падіння рейтингів. На думку речника МЗС Олега Ніколенка, політагітація «Единой России» та відкриття осередків на Донбасі суперечать мінським угодам.

Україна також неодноразово заявляла, що не визнає російських паспортів, виданих мешканцям ОРДЛО.