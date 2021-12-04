Медведєв роздав партквитки партії Путіна ватажкам бойовиків ЛДНР

Медведєв роздав партквитки партії Путіна ватажкам бойовиків ЛДНРhttps://racurs.ua/ua/n163993-medvediev-rozdav-partkvytky-partiyi-putina-vatajkam-boyovykiv-ldnr.htmlРакурс
Ватажки квазі-угруповань ДНР та ЛНР отримали партійні квитки політичної партії Володимира Путіна «Єдина Росія».
Урочиста церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям заключного етапу з’їзду «Єдиної Росії» в Москві. На ньому партія, яка вважається опорою режиму Володимира Путіна в РФ, планує переобрати керівні та центральні органи партії.
Партквитки Пушиліну і Пасічнику вручивв екс-президент РФ Дмитро Медведєв, якийнині очолює «Єдину Росію».
Відтак, ватажки ЛНР Леонід Пасічник та ДНР Денис Пушилін віднині перебувають у політичній партії Російської Федерації.
Про це 4 грудня написав Telegram-каналі «єдиноросів».
Раніше Медведєв написав колонку про Україну та українських політиків, яких назвав «невігласами і слабкими людьми».
Перші партквитки «Єдина Росія» роздала на окупованому Донбасі у листопаді. МЗС України назвало це спробою врятувати партію від падіння рейтингів. На думку речника МЗС Олега Ніколенка, політагітація «Единой России» та відкриття осередків на Донбасі суперечать мінським угодам.
Україна також неодноразово заявляла, що не визнає російських паспортів, виданих мешканцям ОРДЛО.