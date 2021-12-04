Бойовики ДНР оголосили в розшук головного ката донецької тюрми «Ізоляції» Куликовського, фото - Радіо Свобода

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Бойовики угруповання ДНР оголосили в розшук головного ката донецької тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського на прізвисько Палич.

Його звинувачують у «державній зраді», нанесенні травм та каліцтв ув’язненим, а також у вбивстві, скоєному ще у 2015 році.

Інформація про такі звинувачення опублікована на офіційних джерелах квазі-республіки.

Це сталося після того, як Палича заарештували в Україні, і він сам став давати свідчення про свої «подвиги».

Доки садист перебував у Донецьку, тортури та вбивство, скоєні шість років тому, так звану владу в Донецьку не хвилювали, — написав у своїх соцмережах блогер Денис Казанський, який і повідомив про розшук Куликовського фейковими органами безпеки ДНР.

У тексті офіційного повідомлення «МГБ» є посилання на показання свідків Бражнікова і Асєєва — колишніх в’язнів «Ізоляції».

Таким чином, свідчення полоненого українського журналіста Станіслава Асєєва, який написав про жахіття «Ізоляції» цілу книгу «Світлий шлях», бойовики офіційно визнали правдивими. Раніше розповіді Асєєва вони оголошували «наклепом на республіку» та «українською пропагандою».

10 листопада Приморський райсуд Маріуполя закрив Дениса Куликовського в СЫЗО на два мысяцы. Його слідство називає одним з керівників облаштованої бойовиками на території заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку в’язниці, в котрій катували українських полонених.

Зазначалося, що Куликовський визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор в інтересах його ж безпеки. На суді він повідомив, що переїхав до Києва з Донецька ще ув 2019 році. З 2020 року Куликовський перебував у розшуку і 9 листопада СБУ та поліція повідомили про його затримання. Де саме і за яких обставин Куликовського затримали, слідство не розголошує.

СБУ підозрює Куликовського у скоєнні таких злочинів:

створенні терористичної організації;

створенні незаконного збройного формування;

торгівлі людьми;

жорстокому поводженні з полоненими.



У прокуратурі уточнили, що слідство триває і роль Куликовського ще встановлюється.

Куликовський на прізвисько Палич запам’ятався колишнім бранцям «Ізоляції» своєю жорстокістю — він ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених.