Боевики ДНР объявили в розыск главного палача донецкой тюрьмы «Изоляция» Куликовского, фото - Радио Свобода

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Боевики группировки ДНР объявили в розыск главного палача донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского по кличке Палыч.

Его обвиняют в «государственной измене», нанесении травм и увечий заключенным, а также в убийстве, совершенном еще в 2015 году.

Информация о таких обвинениях опубликована на официальных источниках квази-республики.

Это произошло после того, как Палыча арестовали в Украине, и он сам стал давать показания о своих «подвигах».

Пока садист находился в Донецке, пытки и убийство, совершенные шесть лет назад, так называемую власть в Донецке не волновали, — написал в своих соцсетях блогер Денис Казанский, который сообщил о розыске Куликовского в фейковой ДНР.

В тексте официального сообщения «МГБ» есть ссылки на свидетельские показания Бражникова и Асеева — бывших узников «Изоляции».

Таким образом, свидетельства бывшего пленного украинского журналиста Станислава Асеева, написавшего об ужасе «Изоляции» целую книгу «Светлый путь», боевики официально признали правдивыми. Ранее рассказы Асеева они объявляли «клеветой на республику» и «украинской пропагандой».

10 ноября Приморский райсуд Мариуполя отправил на два месяца в СИЗО Дениса Куликовского. Следствие называет его одним из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, в которой пытали украинских пленных.

Куликовский признал свою вину и попросил поместить его в изолятор в интересах его же безопасности. На суде он сообщил, что переехал в Киев из Донецка еще в 2019 году. С 2020 года Куликовский был в розыске и 9 ноября СБУ и полиция сообщили о его задержании. Где именно и при каких обстоятельствах Куликовского задержали, следствие пока не разглашает.

СБУ подозревает Куликовского в совершении таких преступлений:

создании террористической организации;

создании незаконного вооруженного формирования;

торговли людьми;



жестоком обращении с пленными.

Напомним, Куликовский по прозвищу Палыч запомнился бывшим пленникам «Изоляции» своей жестокостью — он насиловал, унижал, избивал и жестоко истязал заключенных.