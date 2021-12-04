«Омикрон» провоцирует повышенный риск повторного Covid-19 по сравнении с «Дельтой»

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У штамма коронавируса «Омикрон» нашли повышенную способность обходить иммунитет переболевших, что приводит к росту повторных случаев Covid-19. Об этом свидетельствует новейшее исследование южноафриканских ученых.

Проанализировав почти три миллиона образцов SARS-CoV-2, взятых у пациентов в ЮАР, ученые из Национального института инфекционных заболеваний, Стеленбосского университета, Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге и Университета Квазулу-Натал сравнили «Омикрон» с бета-штаммом и до сих пор доминирующей в мире «Дельтой».

Они пришли к выводу, что новый штамм коронавируса в несколько раз повышает риск повторного заражения. Предварительный отчет был опубликован 3 декабря на портале medRxiv.org. В настоящее время исследование еще не прошло рецензирование, поскольку его проводили в экстренном порядке.

Напомним, что новый штамм — линия B.1.1.529 — обнаружили в конце ноября в густонаселенной провинции Гаутенг (ЮАР) в образцах, взятых еще в начале месяца. По словам авторов работы, мутации «Омикрон"-варианта способствуют его «ускользанию» от антител.

Целью ученых было понять, изменился ли риск повторного Covid-19 в Южно-Африканской Республике на фоне штаммов «бета», «дельта» и «омикрон». В выборку вошли образцы, взятые с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года. Учли данные почти 3 млн. человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

У 35 тыс. 670 было подозрение на повторный Covid-19, у 332 — на заражение в третий раз, а у одного — в четвертый раз. С момента первой болезни в среднем проходило 180−360 дней, на это повлияли волны эпидемии в ЮАР.

Общее количество повторных случаев Covid-19, зарегистрированных до конца третьей волны в ЮАР — то есть до сентября 2021 года, когда доминировал дельта-штамм, говорит о том, что повышенного риска повторного заражения из-за «дельты» или «беты» не было. Вероятность вторичных инфекций по сравнению с первичными снижалась с каждой последующей волной Covid-19.

Впоследствии количество повторного ковида возросло, причем период, в который произошла смена тенденции, убедительно свидетельствует о том, что они вызваны появлением варианта «Омикрон», — заявили ученые.

По сравнению с первой волной коронавируса в ЮАР (март-сентябрь 2020 года с пиком в июле) риск повторного заражения во вторую волну (январь-февраль 2021 года, доминирование бета-варианта) составил 0,75.

Для третьей волны (по сравнению с первой) этот показатель снизился до 0,71. Хотя возможность заразиться «дельтой» или «бетой» впервые была высокой. В случае «Омикрона» расчетный риск по сравнению с весной-летом 2020 года достиг 2,39.

Напомним, что список стран, где зафиксировали зараженных штаммом «Омикрон», за последнюю неделю увеличился. Если первоначально все случаи были завозными из Африки, то теперь этот вариант SARS-CoV-2 начал передаваться и в пределах некоторых стран, включая Австралию, США и Великобританию.