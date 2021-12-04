Порошенко вручат подозрение по делу о поставках угля в ОРДЛО — экс-прокурор

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Петру Порошенко готовят подозрение по делу о поставках угля в ОРДЛО.

Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что в ближайшее время Офис генерального прокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась в командировку, именно тогда подозрение может подписать один из ее заместителей, который будет исполнять обязанности генпрокурора. Глава ОГП якобы отбывает в ближайшее время в десятидневную командировку в США. Об этом Трепак написал на своей странице в Фейсбуке 4 декабря.

Трепак — бывший заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки, а сейчас адвокат. Он пишет о том, что Порошенко готовятся вручить подозрение по делу о госизмене в рамках закупки угля с помощью Медведчука. Сам Трепак с этим не согласен и называет «политическим решением».

Подготовленный Офисом генерального прокурора проект подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения, — написал Трепак.

Бывший заместитель генпрокурора заявил, что Венедиктова подписание подозрений, имеющих политический резонанс, поручало одному из своих заместителей. Для этого на нужное время она наделяла его статусом «исполняющего обязанности генпрокурора». А сама в это время, как пишет Трепак, срочно отбывала в командировку или отпуск.

Ранее Порошенко комментировал обвинения генерального прокурора по поводу угольных схем пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Глава Офиса генпрокурора заявила, что администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме кума Путина.

Экс-глава государства подчеркнул, что в 2014 году Кабмин и президент «спасали ситуацию в таких условиях», которые даже «не снились» команде Владимира Зеленского, поскольку тогда Москва устроила тотальную блокаду и вызвала энергетический кризис в Украине.

Он также обвинил офис Венедиктовой в фальсификации дела. Кроме того, по его словам, еще в ноябре 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России, в то время как при президентстве Зеленского их возобновили.

Ранее мы сообщали, что по делу Медведчука в будущем может пройти и экс-президент Порошенко. Об этом намекали генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов.