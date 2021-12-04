Ермак пожаловался послам G7 на сопротивление старой системы реформам в Украине

https://racurs.ua/n163989-ermak-pojalovalsya-poslam-g7-na-soprotivlenie-staroy-sistemy-reformam-v-ukraine.html

Ракурс

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами западных стран.

На Банковую пришли послы стран «Большой семерки» и Евросоюза.

Как цитирует 4 декабря главу канцелярии президента пресс-служба ОП, Ермак сообщил дипломатам, что «есть внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Украине».

Руководитель Офиса главы государства отметил, что также сопротивляется реформам «старая система». В этом смысле Ермак рассказал послам о противодействии внедрению так называемого антиолигархического закона.

Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. — «Ракурс») не направлен против кого-либо конкретно. Его цель исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и нарушать чьи-то права, — сказал Ермак.

В ходе беседы обсудили также вопросы о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведения конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы.

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении этих процессов до результата.

2 декабря послы G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить «свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности».

Независимые антикоррупционные институты, включая независимого Специализированного антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику, — говорилось в заявлении западных дипломатов.

Напомним, что о немедленном избрании руководителя САП говорилось, в частности, в меморандуме, который подписали в Вашингтоне Джо Байден и Владимир Зеленский 1 сентября. Это требование Запада также есть в меморандуме Киева и МВФ, в котором говорилось о продолжении программ фонда в Украине.

Украина обязывалась до конца ноября 2021 года завершить отбор и назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) для обеспечения ее автономии.

Конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в затягивании есть «субъективные факторы отдельных людей», пояснила 3 ​​декабря генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что по-человечески это понимает, поскольку комиссия работает более года, а члены комиссии на это не рассчитывали, считая, что конкурс завершится в начале января 2021 года.