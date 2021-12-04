Єрмак поскаржився послам G7 на спротив старої системи реформам в Україні

https://racurs.ua/ua/n163989-iermak-poskarjyvsya-poslam-g7-na-sprotyv-staroyi-systemy-reformam-v-ukrayini.html

Ракурс

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послами західних країн.

На Банкову прийшли посли країн «Великої сімки» та Євросоюзу.

Як цитує 4 грудня главу канцелярії президента прес-служба ОП, Єрмак повідомив дипломатам, що «є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні».

Керівник Офісу глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи. У цьому сенсі Єрмак розповів послам про протидію впровадження так званого антиолігархічного закону.

Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. — «Ракурс») не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета — виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, «купувати» політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права, — сказав Єрмак.

Під час розмови обговорили також питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи.

Єрмак запевнив, що президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату.

2 грудня посли G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості.

Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику, — йшлося у заяві західних дипломатів.

Нагадаємо, що про негайне обрання керівника САП йшлося, зокрема у меморандумі, який підписали у Вашингтоні Джо Байден та Володимир Зеленский 1 вересня. Це питання також є у меморандумі Києва та МВФ, у якому йшлося про продовження програм фонду в Україні.

Україна зобов’язувалася до кінця листопада 2021 року завершити відбіру та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для забезпечення її автономії.

Конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, у зволіканні є «суб'єктивні чинники окремих людей», пояснила 3 грудня генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що по-людськи розуміє це, оскільки комісія працює понад рік, а члени комісії на це не розраховували, вважаючи, що конкурс завершиться на початку січня 2021 року.