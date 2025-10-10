Посли G7 провели термінові переговори. Фото:

Посли держав-членів G7 провели термінову зустріч після масового обстрілу Росією української енергетичної системи.

У п’ятницю, 10 жовтня, дипломати зібралися, щоб обговорити ворожий обстріл з міністром енергетики України Світланою Гринчук. У зустрічі також брали участь представники НАК «Нафтогаз України», НАК «Укренерго» та НАК «Енергоатом». Про це повідомило представництво послів G7 в Україні.

Зазначається, що в ході розмови сторони обговорили російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам та забезпеченню поточних потреб.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські війська завдали масштабного удару по енергетиці України. Ворог застосував 497 засобів повітряного нападу — 32 ракети та 465 БпЛА різних типів.

Внаслідок атаки в Києві та дев’яти областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії. В «Укренерго» заявили, що найскладнішою є ситуація у столиці, а також Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі аварійні відключення запровадили також у у Запорізькій та Дніпропетровській областях.