Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
465 БПЛА та 32 ракети атакували Україну в ніч на 10 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209610-465-bpla-ta-32-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-10-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) атакували Україну ударними БПЛА, а також ракетами ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Загалом було зафіксовано 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БПЛА різних типів — близько 200 із них — «шахеди»):
- 465 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти та Приморсько-Ахтарська;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ;
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — тимчасово окупований Крим, а також Ростовська і Брянська області РФ);
- 12 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків: тимчасово окупований Крим, а також Ростовська та Брянська області РФ);
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:
- 405 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);
- одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23;
- дев’ять крилатих ракет «Іскандер-К»;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються), — зазначили в Повітряних силах.
Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на семи локаціях.
Так, вночі у Броварах на Київщині уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову будівлю мінімаркету — сталася пожежа та часткове руйнування споруди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наразі пожежа вже ліквідована.