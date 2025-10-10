Рашисти атакували електростанції ДТЕК

Російські загарбники знову атакували ТЕС, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n209609-rashysty-atakuvaly-elektrostanciyi-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники атакували теплоелектростанції ДТЕК.

Про це сьогодні, 10 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Прес-служба Міністерства енергетики повідомляє, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.