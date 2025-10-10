Рашисти атакували електростанції ДТЕК

Рашисти атакували електростанції ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n209609-rashysty-atakuvaly-elektrostanciyi-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники атакували теплоелектростанції ДТЕК.
Про це сьогодні, 10 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — розповіли у ДТЕК.
Зазначається, що загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Прес-служба Міністерства енергетики повідомляє, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів, — зазначили у відомстві. — Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.