Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники знову атакували ТЕС, фото: ДТЕК

Рашисти атакували електростанції ДТЕК

10 жов 2025, 10:52
999

Російські загарбники атакували теплоелектростанції ДТЕК.

Про це сьогодні, 10 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Прес-служба Міністерства енергетики повідомляє, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів, — зазначили у відомстві. — Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів