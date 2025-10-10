Читайте також
Аварійні відключення запровадили у низці регіонів, фото:
У низці регіонів України запроваджені аварійні відключення — Укренерго
Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, здійсненої в ніч на сьогодні, 10 жовтня, знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — зазначили у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.