Аварийные отключения ввели в ряде регионов

https://racurs.ua/n209608-v-ryade-regionov-ukrainy-vvedeny-avariynye-otklucheniya-ukrenergo.html

Ракурс

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, здійсненої в ніч на сьогодні, 10 жовтня, знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення, повідомляє прес-служба «Укренерго».