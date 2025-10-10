Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Аварийные отключения ввели в ряде регионов

В ряде регионов Украины введены аварийные отключения — Укрэнерго

10 окт 2025, 10:13
999

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, здійсненої в ніч на сьогодні, 10 жовтня, знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — зазначили у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров