Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ряде регионов 5 декабря применили аварийные отключения электроэнергии, фото:

В шести областях применили аварийные отключения электроэнергии — Укрэнерго

5 дек 2025, 11:38
999

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 5 грудня, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — зазначили у компанії.

Зазначається, що в ніч на сьогодні рашисти атакували енергооб'єкти у кількох регіонах, внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів, — розповіли в «Укренерго».

Крім того, внаслідок попередніх російських масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:

  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу;
  • погодинні відключення обсягом від 0,5 до трьох черг.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров