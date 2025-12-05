Ракурсhttps://racurs.ua/
В ряде регионов 5 декабря применили аварийные отключения электроэнергии, фото:
В шести областях применили аварийные отключения электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n210707-v-shesti-oblastyah-primenili-avariynye-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.
Про це сьогодні, 5 грудня, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».
Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — зазначили у компанії.
Зазначається, що в ніч на сьогодні рашисти атакували енергооб'єкти у кількох регіонах, внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів, — розповіли в «Укренерго».
Крім того, внаслідок попередніх російських масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу;
- погодинні відключення обсягом від 0,5 до трьох черг.