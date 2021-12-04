“Омікрон” провокує підвищений ризик повторного Covid-19 у порівнянні з «Дельтою»

https://racurs.ua/ua/n163991-omikron-provokuie-pidvyschenyy-ryzyk-povtornogo-covid-19-u-porivnyanni-z-deltou.html

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Штам коронавірусу «Омікрон» має значну здатність обходити імунітет перехворілих і призвів до зростання повторних випадків Covid-19. Проаналізувавши майже три мільйони зразків SARS-CoV-2, взятих у пацієнтів з ПАР, вчені дійшли висновку, що штам «Омікрон» має значну здатність обходити імунітет перехворілих і привів до зростання повторних випадків Covid-19.

Південноафриканські вчені з Національного інституту інфекційних захворювань, Стеленбоського університету, Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі та Університету Квазулу-Натал порівняли «Омікрон» з бета-штамом і до досі домінуючою у світі «Дельтою».

Вони дійшли висновку, що новий штам коронавірусу у кілька разів підвищує ризик повторного зараження. Попередній звіт опублікували 3 грудня на порталі medRxiv.org. Наразі дослідження ще не пройшло рецензування, оскільки його проводили в екстреному порядку.

Нагадаємо, що новий штам — лінія B.1.1.529 — виявили наприкінці листопада у густонаселеній провінції Гаутенг (ПАР) у зразках, взятих ще на початку місяця. За словами авторів роботи, мутації «Омікрон"-варіанту сприяють його «вислизанню» від антитіл.

Метою вчених було зрозуміти, чи змінився ризик повторного Covid-19 у Південно-Африканській Республіці на тлі штамів «бета», «дельта» та «омікрон». До вибірки увійшли зразки, взяті з 4 березня 2020 року до 27 листопада 2021 року. Врахувалися дані майже 3 млн. осіб з лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією.

У 35 тис. 670 була підозра на повторний Covid-19, у 332 — на зараження втретє, а в одного — вчетверте. З моменту першої хвороби в середньому проходило 180−360 днів, на це вплинули хвилі епідемії у ПАР.

Загальна кількість повторних випадків Covid-19, зареєстрованих до кінця третьої хвилі в ПАР — тобто до вересня 2021 року, коли домінував дельта-штам, — говорить про те, що підвищеного ризику повторного зараження через «дельту» або «бету» не було. Ймовірність вторинних інфекцій порівняно з первинними знижувалася з кожною наступною хвилею Covid-19.

Згодом кількість повторного ковіду зросла, причому період, у який відбувся злам тенденції, переконливо свідчить про те, що вони спричинені появою варіанта «Омікрон», — заявили вчені.

Порівняно з першою хвилею коронавірусу в ПАР (березень-вересень 2020 року з піком у липні) ризик повторного зараження у другу хвилю (січень-лютий 2021-го, домінування бета-варіанту) становив 0,75.

Для третьої хвилі (порівняно з першою) цей показник знизився до 0,71. Хоча можливість заразитися «дельтою» або «бетою» вперше була високою. У разі «Омікрону» розрахунковий ризик — порівняно з весною-літом 2020 року — досяг 2,39.

Нагадаємо, що список країн, де зафіксували заражених «Омікроном», за останній тиждень збільшився. Якщо спочатку всі випадки були завізними з Африки, то тепер цей варіант SARS-CoV-2 почав передаватися і в межах деяких країн, зокрема Австралії, США та Великої Британії.