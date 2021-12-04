“Омікрон” дуже заразний, але ВООЗ закликає не панікувати, фото - Nikkey Asia

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Штам «Омікрон» заразний, але Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що світ не повинен панікувати через нього.

Найкраща реакція влади і громадян — це підготуватися до його поширення, заявила провідна науковиця ВООЗ Сум’я Свамінатан на конференції Reuters NEXT.

Вона переконує, що нинішня ситуація в світі дуже відрізняється від тієї, що була рік тому.

Згідно з повідомленнями, наразі «Омікрон» виявили у майже 40 країнах. Досі незрозуміло, чи є цей штам більш заразним і менш сприйнятливим до вакцин.

За попередніми даними вчених з Південної Африки, де «Омікрон» виявили вперше, він здатен певною мірою уникати імунного захисту від Covid-19, хоча експерти попереджають, що цей аналіз не є остаточним.

Свамінатан сказала, що цей штам — «дуже заразний». Посилаючись на дані з Південної Африки, вона припустила, що Омікрон може стати домінантним штамом у всьому світі, хоч це важко передбачити. Вона додала, що нині 99% випадків заражень у всьому світі припадає на штам «Дельта».

Наскільки нам треба хвилюватися? Нам потрібно бути готовими та обережними, а не панікувати, тому що нинішня ситуація відрізняється від тієї, що була рік тому, — сказала вона.

Всесвітня організація охорони здоров’я поки що не зафіксувала смертельних випадків від коронавірусу штаму Omicron серед інфікованих людей. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на представників ВООЗ.

Я ще не бачив записів про смерті, пов’язані зі штамом Omicron. Але ми збираємо всі свідчення, їх буде більше, бо більше країн відслідковують це та тестують людей. Тож у нас буде більше заражень, більше інформації, але, сподіваюся, не смертей, — заявив представник організації.

У ВООЗ додали, що ще вивчають особливості нового штаму, у тому числі щодо його ймовірного більшого рівня заразності.

Цими днями дедалі більше країн призупиняють авіасполучення з півднем Африки після виявлення там нового штаму коронавірусу.

Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки повідомив, що понад 70% усіх вірусних геномів, секвенованих у листопаді, це новий варіант. Вчені дискутують, чи буде потрібне щорічне щеплення, а ВООЗ закликає до рівності у розподілі вакцин.

Джерело: Reuters, The Guardian