Погода в Украине. Фото: istockphoto.com

https://racurs.ua/n163997-magnitnaya-burya-i-sneg-pogoda-v-voskresene-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 декабря, в воскресенье, будет переменчивой. В северных, западных и восточных регионах ожидается снег с дождем.

Ветер северо-восточный, юго-восточный 2−5 м/с, порывы до 11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет переменчивой, пройдет небольшой снег. Температура ночью составит 4° мороза, днем ​​будет 0−1° с отметкой плюс.

Погода во Львове ожидается пасмурная, с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 2−3° ниже нуля, днем ​​поднимутся до 2° тепла.

Погода в Харькове будет без осадков. Температура ночью опустится до 2−4° мороза, а днем ​​будет 1° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается дождливая и пасмурная. Ночью столбики термометров покажут 0−1° тепла, днем ​​прогнозируется до 8° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 декабря будет неспокойной, утром ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года обновили ученые. Согласно прогнозу, геомагнитные колебания не очень часто будут беспокоить украинцев. Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца.

Источник: Gismeteo