Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу на 12 км, є загиблий. Фото: ЕРА

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Виверження вулкана Семеру відбувається на сході індонезійського острова Ява. Люди буквально біжать від величезного шлейфа попелу, продовжується евакуація.

41 людина отримала опіки різного ступеня тяжкості, також відомо про першу жертву. Про це повідомляє BBC.

Вулкан почав виявляти велику активність із вечора п’ятниці, 3 грудня. За словами очевидців, вулканічним попелом накрило два місцеві райони. На місце відправили бригади рятувальників.

Влада приступила до евакуації жителів прилеглих районів, проте густий дим ускладнює процес.

Уточнюється, що внаслідок виверження одну із доріг перекрило розпеченим вулканічним попелом. Міст у цьому районі повністю знищено.

Семеру — найвищий вулкан Яви (3 тис. 676 м над рівнем моря) та один із найактивніших. Це також один із найпопулярніших туристичних напрямків Індонезії.

Востаннє вулкан вивергався у січні 2021 року, накривши індонезійські села потоком лави, попелу та бруду.

Виверження вулкану Семеру на сході острова Ява в Індонезії.



1/xpic.twitter.com/I6uY2d0dMj — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) December 4, 2021

Джерело:BBC