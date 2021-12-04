Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на 12 км, есть погибший. Фото: ЕРА

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Извержение вулкана Семеру происходит на востоке индонезийского острова Ява. Люди буквально бегут от огромного шлейфа пепла, продолжается эвакуация.

41 человек получил ожоги различной степени тяжести, также известно о первой жертве. Об этом сообщает ВВС.

Вулкан начал проявлять большую активность с вечера пятницы, 3 декабря. По словам очевидцев, вулканическим пеплом накрыло два местных района. На место отправили бригады спасателей.

Власти приступили к эвакуации жителей близлежащих районов, однако густой дым затрудняет процесс.

Уточняется, что в результате извержения одну из дорог перекрыло раскаленным вулканическим пеплом. Мост в этом районе полностью уничтожен.

Семеру — самый высокий вулкан Явы (3 тыс. 676 м над уровнем моря) и один из самых активных. Это также одно из самых популярных туристических направлений Индонезии.

Последний раз вулкан извергался в январе 2021 года, накрыв индонезийские деревни потоком лавы, пепла и грязи.

Виверження вулкану Семеру на сході острова Ява в Індонезії.



1/xpic.twitter.com/I6uY2d0dMj — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) December 4, 2021

Источник: ВВС