Українець помер після затримання поліцією в Польщі – подробиці. Фото: kyiinfo

https://racurs.ua/ua/n164005-ukrayinec-pomer-pislya-zatrymannya-policiieu-v-polschi-podrobyci.html

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У Польщі в місті Скерневиці поліція затримала 38-річного українця, який помер за невідомих обставин одразу ж після затримання.

Громадянин України ввечері п’ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину. Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska.

Чоловік вдарив жінку палицею та погрожував іншим людям. Перехожі самостійно скрутили чоловіка та викликали поліцію.

Поліцейські прибули на місце події, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку. Проте менш ніж за хвилину після арешту, чоловіку стало погано і він втратив свідомість.

У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Його намагалися реанімувати медики, але через годину він помер.

Зараз планується провести розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом заборонених речовин. Особистих даних загиблого польські правоохоронці не уточнили.

Нагадаємо, ДТП у Польщі забрала життя 19-річної українки. Аварія трапилася в суботу, 16 жовтня, в Любуському воєводстві на заході Польщі. Інцидент стався на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень.

Джерело: Wirtualna Polska