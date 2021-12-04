Розмова Путіна та Байдена – в Кремлі назвали дату. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n164004-rozmova-putina-ta-baydena-v-kremli-nazvaly-datu.html

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Розмова Володимира Путіна та Джо Байдена, президентів Росії та США, відбудеться увечері 7 грудня. Лідер країн будуть спілкуватися по захищеній лінії.

Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка, — повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний час для розмови.

За даними агентства Reuters, розмова Байдена і Путіна пройде захищеним відеозв’язком.

Раніше Путін заявив, що має намір добиватися «надійних та довгострокових гарантій безпеки» від НАТО, маючи на увазі відмову Альянсу від розширення за рахунок України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден налаштований на довгу розмову з Володимиром Путіним. Американський лідер розраховує під час тривалої розмови президентом РФ обговорити ситуацію навколо України.