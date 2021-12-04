Разговор Путина и Байдена – в Кремле назвали дату. Фото: gazeta.ru

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Разговор Владимира Путина и Джо Байдена, президентов России и США, состоится вечером 7 декабря. Лидер стран будут общаться по защищенной линии.

Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника, — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.

По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи.

Ранее Путин заявил, что намерен добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» от НАТО, имея в виду отказ Альянса от расширения за счет Украины.

Напомним, президент США Джо Байден настроен на долгий разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер рассчитывает во время продолжительного разговора с президентом РФ обсудить ситуацию вокруг Украины.