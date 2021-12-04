О всемирном подорожании популярного продукта предупредили эксперты

https://racurs.ua/n164003-o-vsemirnom-podorojanii-populyarnogo-produkta-predupredili-eksperty.html

Ракурс

Цена на кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. По итогам торговой сессии стоимость контрактов на кофе на декабрь составила 2,34 долл. за фунт.

Аналитики считают, что тенденция на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая кофейных зерен и задержки поставок со стран-производителей. Об этом сообщает СNBC.

Глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен объяснил, что к росту цен привел неурожай в Бразилии — стране-производителе кофейных зерен. Там наблюдался ряд природных аномалий.

Риск дальнейшего подорожания напитка вполне реален. Влияние на рынок кофе оказали также глобальные перебои в транспортных цепочках.

Обжаривание зерен, то есть подготовка их к продаже, часто происходит не в той стране, где находится производство, — уточнил эксперт.

Кроме того, в других ключевых странах-производителях также не все хорошо. Во Вьетнаме, втором по величине экспортере кофе, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом.

Тем временем в Эфиопии в начале ноября был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне обострения противостояния повстанцев с правительственными силами.

«Ракурс» сообщал, что влияние кофе на развития болезни Альцгеймера изучали австралийские ученые. Выяснилось, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, риск развития когнитивных нарушений с возрастом ниже.

Источник: СNBC