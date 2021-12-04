Про всесвітнє подорожчання популярного продукту попередили експерти

https://racurs.ua/ua/n164003-pro-vsesvitnie-podorojchannya-populyarnogo-produktu-poperedyly-eksperty.html

Ракурс

Ціна на каву на Міжконтинентальній біржі досягла максимуму з 2011 року. За підсумками торгової сесії вартість контрактів на каву на грудень становила 2,34 дол. за фунт.

Аналітики вважають, що тенденція на ринку збережеться до 2023 року через низький урожай кавових зерен та затримку поставок з країн-виробників. Про це повідомляє CNBC.

Глава товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен пояснив, що до зростання цін спричинив неврожай у Бразилії — країні-виробнику кавових зерен. Там спостерігалася низка природних аномалій.

Ризик подальшого подорожчання напою є цілком реальним. Вплив на ринок кави зробили також глобальні перебої у транспортних ланцюжках.

Обсмажування зерен, тобто підготовка їх до продажу часто відбувається не в тій країні, де знаходиться виробництво, — уточнив експерт.

Крім того, в інших ключових країнах-виробниках також не все гаразд. У В'єтнамі, другому за величиною експортері кави, спостерігається сплеск захворюваності на коронавірус.

Тим часом в Ефіопії на початку листопада було запроваджено режим надзвичайної ситуації на тлі загострення протистояння повстанців з урядовими силами.

«Ракурс» повідомляв, що вплив кави на розвиток хвороби Альцгеймера вивчали австралійські вчені. З’ясувалося, що у тих, хто щодня п'є каву, ризик розвитку когнітивних порушень із віком нижчий.