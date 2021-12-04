Як з’явився штам коронавірусу «Омікрон», з’ясували вчені

https://racurs.ua/ua/n164002-yak-z-yavyvsya-shtam-koronavirusu-omikron-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі постійно мутує, створюючи нові штами. Дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Генетична послідовність нового варіанту вірусу не з’являється в жодних попередніх версіях SARS-CoV-2. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми дослідженнями, клітини в легенях і в шлунково-кишковій системі можуть одночасно містити SARS-CoV-2 і коронавіруси звичайної застуди.

Таке спільне зараження створює основу для вірусної рекомбінації — процесу, в якому два різних віруси взаємодіють, створюючи свої копії, які мають генетичний матеріал від обох «батьків».

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.

Однак вони поки не знають, чи можна вважати новий штам більш заразним, ніж «Дельта». Щоб отримати відповіді на це запитання, може знадобитися кілька тижнів.

Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити походження мутацій нового штаму та їхній вплив на організм людини.

Ви повинні зробити щеплення, щоб зменшити ймовірність того, що інші люди з ослабленим імунітетом зіткнуться з вірусом SARS-CoV-2, — нагадали вчені.



«Ракурс» повідомляв, що наразі «Омікрон» виявили у майже 40 країнах. Досі незрозуміло, чи є цей штам заразніший та менш сприйнятливим до вакцин. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що світ не повинен панікувати через нього.

Джерело: Reuters