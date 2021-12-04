Как появился штамм коронавируса «Омикрон», выяснили ученые

https://racurs.ua/n164002-kak-poyavilsya-shtamm-koronavirusa-omikron-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире постоянно мутирует, создавая новые штаммы. Исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Генетическая последовательность нового варианта вируса не появляется ни в каких предыдущих версиях SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным исследованиям, клетки в легких и в желудочно-кишечной системе могут одновременно содержать SARS-CoV-2 и коронавирусы обычной простуды.

Такое совместное заражение создает основу для вирусной рекомбинации — процесса, в котором два разных вируса взаимодействуют, создавая свои копии, имеющие генетический материал от обоих «родителей».

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.

Однако они пока не знают, можно ли считать новый штамм более заразным, чем «Дельта». Чтобы получить ответы на этот вопрос, может потребоваться несколько недель.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций нового штамма и их влияние на организм человека.

Вы должны привиться, чтобы уменьшить вероятность того, что другие люди с ослабленным иммунитетом столкнутся с вирусом SARS-CoV-2, — напомнили ученые.

«Ракурс» сообщал, что «Омикрон» обнаружили в почти 40 странах. До сих пор до конца неясно, является ли этот штамм более заразным и менее восприимчивым к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать из-за него.