Масштабная война в Украине принесет Европе 5 млн беженцев – Резников. Фото: ФБ

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Ракурс

Война в Украине в случае нападения России сделает 5 млн украинцев беженцами, считает министр обороны Алексей Резников.

В то же время российское вторжение можно остановить благодаря сильной позиции и готовности противостоять агрессии. Об этом министр заявил в статье для Atlantic Council «Будущее Европы будет решаться в Украине».

Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество, — отметил он.

Еще одной проблемой, с которой в случае полномасштабной войны в Украине может столкнуться ЕС, это проблема импорта многих продуктов. Поэтому под угрозой — продовольственная безопасность всего континента.

По словам Резникова, единственный реальный способ справиться с Кремлем — продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет иметь чисто военный характер и форму негативных политических, экономических и социальных последствий, — добавил министр обороны.



Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину может произойти в конце января. Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая самые худшие.

Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.