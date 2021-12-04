«ЕС» прокомментировала возможное вручение нового подозрения Порошенко. Фото: УП

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Ракурс

Петру Порошенко, пятому президенту Украины, готовят подозрение по делу о поставках угля в ОРДЛО.

В партии «Европейская солидарность» заявили, что президенту Владимиру Зеленскому нужны «репрессии, чтобы отвлечь внимание от своих провалов и громких скандалов». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции, — говорится в заявлении.

Также у Порошенко напомнили о деле «вагнеровцев» и причастности Зеленского к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков «ПриватБанка».

В «ЕС» заявили, что под постоянным незаконным давлением Зеленского против Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел.

Так называемое угольное дело — так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского, — отметили в комментарии.

Напомним, бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что в ближайшее время Офис генерального прокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса.