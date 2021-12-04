«ЄС» прокоментувала можливе вручення нової підозри Порошенку. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164000-ies-prokomentuvala-mojlyve-vruchennya-novoyi-pidozry-poroshenku.html

Ракурс

Петру Порошенку, п’ятому президенту України, готують підозру у справі про постачання вугілля в ОРДЛО.

У партії «Європейська солідарність» заявили, що президенту Володимиру Зеленському потрібні «репресії, щоб відволікти увагу від своїх провалів та гучних скандалів». Про це повідомили у прес-службі партії.

Замість того, щоби прийняти стратегічні та тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції, — йдеться в заяві.

Також у Порошенка нагадали про справу «вагнерівців» та причетність Зеленського до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників «ПриватБанку».

В «ЄС» заявили, що під постійним незаконним тиском Зеленського проти Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ.

Так звана вугільна справа — так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського, — зазначили в коментарі.

Нагадаємо, що колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генерального прокурора може пред’явити підозру п’ятому президенту України у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.