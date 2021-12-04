Коронавірус може знищувати сам себе – японські вчені. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n163999-koronavirus-moje-znyschuvaty-sam-sebe-yaponski-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи дорослих та дітей. Тим часом в Японії швидко закінчилася п’ята хвиля COVID-19. Пояснення цьому знайшли вчені.

Мутації в білку, який відповідає за виправлення мутацій у дельта-варіанті коронавірусу, призвели до його самознищення. Про це пише DW.

Кілька тижнів тому кількість заражених дельта-штамом у країні сягнула там піку, склавши 26 тис. випадків на день, а зараз їх лише 200. Крім того, нині в Японії не вмирають від COVID-19.

Японія — острівна держава, тому передумови для поширення інфекції тут дуже специфічні. Країна ізольована, частка вакцинованих становить 75,7% від загальної кількості населення, носіння захисної маски та дотримання дистанції відповідають традиціям японського суспільства і не викликають жодного протесту.

Ми були буквально шоковані, коли побачили результат. Вірус, що містить помилку, не здатний відтворювати свої копії. Ми виходимо з того, що мутація вірусу рано чи пізно призвела до його природного вимирання, — заявили японські вчені, дослідивши штам «Дельта».

Науковці побачили, що вірус не може сам себе відтворювати, оскільки його мутації накопичувалися. Але в інших регіонах, на думку дослідників, дельта-варіант SARS-CoV-2 не знищить сам себе.

«Ракурс» повідомляв, що наразі «Омікрон» виявили у майже 40 країнах. Досі незрозуміло, чи є цей штам заразніший та менш сприйнятливим до вакцин. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що світ не повинен панікувати через нього.

Джерело: DW