Коронавирус может уничтожать сам себя – японские ученые. Фото: DW

https://racurs.ua/n163999-koronavirus-mojet-unichtojat-sam-sebya-yaponskie-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя взрослых и детей. Тем временем в Японии быстро закончилась пятая волна COVID-19. Объяснение этому нашли ученые.

Мутации в белке, отвечающем за исправление мутаций в дельта-варианте коронавируса, привели к его самоуничтожению. Об этом пишет DW.

Несколько недель назад количество зараженных дельта-штаммом в стране достигло пика, составив 26 тыс. случаев в день, а сейчас их всего 200. Кроме того, сегодня в Японии не умирают от COVID-19.

Япония — островное государство, поэтому предпосылки для распространения инфекции здесь очень специфичны. Страна изолированная, доля вакцинированных составляет 75,7% от общего количества населения, ношение защитной маски и соблюдение дистанции соответствуют традициям японского общества и не вызывают никакого протеста.

Мы были буквально в шоке, когда увидели результат. Вирус, содержащий ошибку, не может воспроизводить свои копии. Мы исходим из того, что мутация вируса рано или поздно привела к его естественному вымиранию, — заявили японские ученые, исследовав штамм «Дельта».

Исследователи увидели, что вирус не может сам себя воспроизводить, поскольку его мутации накапливались. Но в других регионах, по мнению исследователей, дельта-вариант SARS-CoV-2 не уничтожит сам себя.

«Ракурс» сообщал, что «Омикрон» обнаружили в почти 40 странах. До сих пор до конца неясно, является ли этот штамм более заразным и менее восприимчивым к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать из-за него.

Источник: DW