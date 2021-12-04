У Путина ответили на данные США о подготовке к нападению на Украину

https://racurs.ua/n163998-u-putina-otvetili-na-dannye-ssha-o-podgotovke-k-napadeniu-na-ukrainu.html

Ракурс

Вторжение России в Украину — сценарий, к которому готовится украинская армия. В Министерство иностранных дел (МИД) РФ прокомментировали данные американских СМИ о скоплении российских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства». Об этом она сказала в комментарии российским СМИ.

По ее словам, подготовка российских военных происходит «из-за действий НАТО в регионе. Россию якобы беспокоят маневры в Черном море и поставка вооружений в Украину.

Американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США, — добавила представитель страны-агрессора.

Захарова также заявила, что «Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России». По ее словам, «это классическая западная тактика».

Напомним, американские разведчики выяснили, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года на четырех фронтах.

По данным американских СМИ, российские войска сосредотачиваются в четырех точках возле границы с Украиной. Сейчас там развернуто 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинули недавно.