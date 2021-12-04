У Путіна відповіли на дані США про підготовку до нападу на Україну. Фото: topru.org/

https://racurs.ua/ua/n163998-u-putina-vidpovily-na-dani-ssha-pro-pidgotovku-do-napadu-na-ukrayinu.html

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Вторгнення Росії до України — сценарій, до якого готується українська армія. У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ прокоментували дані американських ЗМІ про накопичення російських військ на кордоні з Україною.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила, що «російські збройні сили на російській території — законне право суверенної держави». Про це вона сказала в коментарі російським ЗМІ.

За її словами, підготовка російських військових відбувається через дії НАТО в регіоні. Росію нібито турбують маневри у Чорному морі та постачання озброєння в Україну.

Американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США, — додала представник країни-агресора.

Захарова також заявила, що «Штати проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію». За її словами, «це класична західна тактика».

Нагадаємо, американські розвідники з’ясували, що Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року на чотирьох фронтах.

За даними американських ЗМІ, російські війська зосереджуються у чотирьох точках біля кордону з Україною. Наразі там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки та артилерія, частина яких перекинули нещодавно.