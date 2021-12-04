Масштабна війна в Україні принесе Європі 5 млн біженців – Резніков. Фото: ФБ

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Війна в Україні в разі нападу Росії зробить 5 млн українців біженцями, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

Водночас російське вторгнення можна зупинити завдяки сильній позиції та готовності протистояти агресії. Про це міністр заявив в статті для Atlantic Council «Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні».

Раптова поява від трьох до п’яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикається європейське суспільство, — зазначив він.

Ще однією проблемою, з якою в разі повномасштабної війни в Україні може зіткнутись ЄС — це проблема з імпортом багатьох продуктів. Отож під загрозою — продовольча безпека всього континенту.

За словами Резнікова, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем — продемонструвати готовність протистояти російській агресії.

Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати військовий характер та форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків, — додав міністр оборони.



Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб.