Украинец умер после задержания полицией в Польше – подробности. Фото: kyiinfo

https://racurs.ua/n164005-ukrainec-umer-posle-zaderjaniya-policiey-v-polshe-podrobnosti.html

Ракурс

В Польше в городе Скерневице полиция задержала 38-летнего украинца, который умер при неизвестных обстоятельствах сразу же после задержания.

Гражданин Украины вечером в пятницу, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина. Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska.

Мужчина ударил женщину палкой и угрожал другим людям. Прохожие самостоятельно скрутили мужчину и вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия, надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение. Однако менее чем через минуту после ареста мужчине стало плохо и он потерял сознание.

В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Его пытались реанимировать медики, но через час он умер.

Сейчас планируется провести вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием запрещенных веществ. Личные данные погибшего польские правоохранители не уточнили.

Напомним, ДТП в Польше унесло жизнь 19-летней украинки. Авария произошла в субботу, 16 октября, в Любуском воеводстве на западе Польши. Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень.

Источник: Wirtualna Polska