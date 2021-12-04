5 декабря — какой праздник отмечают завтраhttps://racurs.ua/n164007-5-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.htmlРакурс
Праздник 5 декабря по православному календарю — день памяти мученика Прокопия Кесарийского. Он родился и жил в Иерусалиме. Прокопий служил чтецом в Кесарийской церкви.
Святой прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных и помогал бедным. Прокопия заставляли отречься от веры, но он стоял на своем. За это проповедника казнили.
День ангела празднуют Алексей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Михаил, Прокопий, Петр, Павел и Федор.
5 декабря украинцы отмечают День работников статистики. Это профессиональный праздник людей, прилагающих немалые усилия для того, чтобы официальная статистика в нашей стране соответствовала стандартам, принятым в мире.
Каждый год 5 декабря отмечают Международный день волонтера. Праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1985 году.
Этот день должен побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в разных сферах деятельности. В Украине активная волонтерская деятельность началась в 2014 году во время Революции достоинства.
День в истории:
- 1492 год — Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (сейчас Гаити);
- 1848 год — в США началась «золотая лихорадка»;
- 1879 год — в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию;
- 1917 год — открыли Украинскую академию искусств;
- 919 — Симон Петлюра выехал из Украины в Польшу под давлением вражеских армий;
- 1933 год — в США отменили «сухой закон»;
- 1949 год — Иерусалим стал столицей Израиля;
- 2001 год — провели первую всеукраинскую перепись населения.