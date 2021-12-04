5 декабря – какой праздник отмечают завтра

https://racurs.ua/n164007-5-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.html

Ракурс

Праздник 5 декабря по православному календарю — день памяти мученика Прокопия Кесарийского. Он родился и жил в Иерусалиме. Прокопий служил чтецом в Кесарийской церкви.

Святой прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных и помогал бедным. Прокопия заставляли отречься от веры, но он стоял на своем. За это проповедника казнили.

День ангела празднуют Алексей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Михаил, Прокопий, Петр, Павел и Федор.

5 декабря украинцы отмечают День работников статистики. Это профессиональный праздник людей, прилагающих немалые усилия для того, чтобы официальная статистика в нашей стране соответствовала стандартам, принятым в мире.

Каждый год 5 декабря отмечают Международный день волонтера. Праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1985 году.

Этот день должен побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в разных сферах деятельности. В Украине активная волонтерская деятельность началась в 2014 году во время Революции достоинства.

День в истории: