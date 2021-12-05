Слепая волонтер из Луцка передала бойцам партию вязаных перчаток, фото: штаб ООС

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Бойцы Нацгвардии, которые сейчас выполняют задание в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), получили партию перчаток, связавших незрячий волонтер из Луцка Валентина Мазурик.

За семь лет, в течение которых женщина помогает военным, она связала для них более 3 тыс. рукавиц. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что на этот труд женщину подвиг сын, который четыре года служил медиком в батальоне Нацгвардии имени генерала Кульчицкого.

Именно тогда решила — должна помогать тем, кто защищает Украину. Вязать училась несколько месяцев, потому что не так легко вслепую справляться с нитями и спицами, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что женщина со временем разработала технологию вязания, чтобы в рукавицах было не только тепло, но и удобно работать.

Прежде всего, перчатки должны быть практичными. Делаю так, чтобы у них удобно было работать ребятам в холодное время. Вяжу ежедневно в течение года, бывает по 12−14 часов. А с наступлением холодов передаю навязанное военным на восток, — рассказала волонтер.

К каждой паре перчаток она также добавляет открытку с пожеланиями мира и согласия военным, а также номером своего телефона. Нередко бойцы звонят ей и благодарят труд.

Напомним, сегодня 5 декабря отмечают Всемирный день волонтеров.