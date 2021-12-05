Денис Шмыгаль, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n164023-kak-budut-povyshat-pensii-v-2022-godu-rasskazal-shmygal.html

Ракурс

Рост пенсий в Украине будет продолжаться в 2022 году. Это предусматривает одобренный Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фэйсбук.

Шмигаль отметил, что в Украине недавно, с 1 декабря, выросла минимальная зарплата — с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

В связи с этим также увеличились пенсии. Рост составит до 200 грн в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги, — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, это повышение пенсий стало десятым за год.

Премьер добавил, что на 2022 год, кроме плановой индексации пенсий, предусмотрены также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.

Кроме того украинцам стали доступны новые услуги. На онлайн-портале «Дія» теперь можно: