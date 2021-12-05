Как будут повышать пенсии в 2022 году, рассказал Шмыгальhttps://racurs.ua/n164023-kak-budut-povyshat-pensii-v-2022-godu-rasskazal-shmygal.htmlРакурс
Рост пенсий в Украине будет продолжаться в 2022 году. Это предусматривает одобренный Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фэйсбук.
Шмигаль отметил, что в Украине недавно, с 1 декабря, выросла минимальная зарплата — с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.
В связи с этим также увеличились пенсии. Рост составит до 200 грн в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги, — отметил премьер.
По словам Шмыгаля, это повышение пенсий стало десятым за год.
Премьер добавил, что на 2022 год, кроме плановой индексации пенсий, предусмотрены также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.
Кроме того украинцам стали доступны новые услуги. На онлайн-портале «Дія» теперь можно:
- оформить субсидии;
- подать заявку на назначение или перерасчет пенсии;
- получить справки ОК-5 и ОК-7.