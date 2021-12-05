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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: «Укринформ»

Как будут повышать пенсии в 2022 году, рассказал Шмыгаль

5 дек 2021, 16:38
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Рост пенсий в Украине будет продолжаться в 2022 году. Это предусматривает одобренный Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фэйсбук.

Шмигаль отметил, что в Украине недавно, с 1 декабря, выросла минимальная зарплата — с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

В связи с этим также увеличились пенсии. Рост составит до 200 грн в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги, — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, это повышение пенсий стало десятым за год.

Премьер добавил, что на 2022 год, кроме плановой индексации пенсий, предусмотрены также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.


Кроме того украинцам стали доступны новые услуги. На онлайн-портале «Дія» теперь можно:

  • оформить субсидии;
  • подать заявку на назначение или перерасчет пенсии;
  • получить справки ОК-5 и ОК-7.

Источник: Ракурс


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