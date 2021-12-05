Загрязнение микропластиком способствует устойчивости к антибиотикам, фото: Upakovano.ru

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Контейнеры из пенопласта, в которых хранится пища, в частности продаваемая «на вынос», могут способствовать росту резистентности к антибиотикам.

К такому выводу пришли ученые из Университета Райса (США), сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что выброшенные после использования полистироловые изделия, распадающиеся в результате на микропластик, являются «уютным домом» не только для микробов, но и для свободно плавающих генетических материалов, передающих бактериям дар устойчивости к антибиотикам.

Ученые установили, что старение микропластика под действием ультрафиолетового излучения делает его платформой для генов стойкости к антибиотикам. Эти гены покрыты бактериальными хромосомами, фагами и плазмидами — всеми биологическими векторами, которые могут распространять устойчивость к антибиотикам, снижая способность людей бороться с инфекциями.

Также проведенное учеными исследование показало, что вымываемые из пластика в ходе старения химические вещества способствуют горизонтальному переносу между бактериями генов, через который распространяется устойчивость к антибиотикам.

Мы были удивлены, обнаружив, что старение микропластика усиливает горизонтальный перенос генов устойчивости к антибиотикам, — подчеркивают исследователи. — Усиленное распространение резистентности к антибиотикам — это игнорируемое потенциальное влияние загрязнения микропластиком.

Исследователи обнаружили, что микропластик (диаметром от 100 нанометров до 5 микрометров), стареющий под воздействием ультрафиолетовой части солнечного света, имеет большую поверхность, которая становится местом агрегации для чувствительных бактерий.

Когда пластик разрушается, он также выбрасывает химические вещества деполимеризации, нарушающие мембраны микробов, предоставляя генам устойчивости к антибиотикам возможность вторгнуться.

Эта ситуация может способствовать развитию у бактерий устойчивости к антибиотикам, даже при отсутствии самих антибиотиков, подчеркивают ученые.