Несподівану шкоду від пінопласту для людського здоров’я виявили учені

Забруднення мікропластиком сприяє стійкості до антибіотиків, фото: Upakovano.ru

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Контейнери з пінопласту, в яких зберігається їжа, зокрема та, що продається «на винос», можуть сприяти зростанню резистентності до антибіотиків.

Такого висновку дійшли учені з Університет Райса (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що викинуті після використання полістиролові вироби, які в результаті розпадаються на мікропластик, є «затишним домом» не лише для мікробів, але й для вільно плаваючих генетичних матеріалів, що передають бактеріям дар стійкості до антибіотиків.

Учені встановили, що старіння мікропластику під дією ультрафіолетового випромінювання робить його платформою для генів стійкості до антибіотиків. Ці гени покриті бактеріальними хромосомами, фагами та плазмідами — усіма біологічними векторами, які можуть поширювати стійкість до антибіотиків, знижуючи здатність людей боротися з інфекціями.

Також проведене ученими дослідження показало, що хімічні речовини, що вимиваються з пластику в ході старіння, сприяють горизонтальному перенесенню між бактеріями генів, через який поширюється стійкість до антибіотиків.

Ми були здивовані, виявивши, що старіння мікропластику посилює горизонтальне перенесення генів стійкості до антибіотиків, — наголошують дослідники. — Посилене поширення резистентності до антибіотиків — це ігнорований потенційний вплив забруднення мікропластиком.

Дослідники виявили, що мікропластик (діаметром від 100 нанометрів до 5 мікрометрів), який старіє під впливом ультрафіолетової частини сонячного світла, має велику поверхню, яка стає місцем агрегації для чутливих бактерій.

Коли пластик руйнується, він також викидає хімічні речовини деполімеризації, які порушують мембрани мікробів, надаючи генам стійкості до антибіотиків можливість вторгнутися.

Ця ситуація може сприяти розвиткові у бактерій стійкості до антибіотиків, навіть за відсутності самих антибіотиків, наголошують учені.