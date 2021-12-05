Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Мокрий сніг очікується в низці регіонів України

Дощ та мокрий сніг — погода в Україні на 6 грудня (КАРТА)

5 гру 2021, 15:38
999

Погода в Україні 6 грудня очікується з опадами, зокрема снігом та мокрим снігом, у більшості регіонів.

Лише в частині південних та східних регіонів істотні опади не очікуються. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах — ожеледиця. У центральних та південних областях вночі та вранці очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря в Європі о 14.00 6 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 6 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 6 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі також буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг, вдень — дощ. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 6 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові буде похмурою, в другій половині дня очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та +2…+4° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 6 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 6 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів