Мокрий сніг очікується в низці регіонів України

https://racurs.ua/ua/n164021-dosch-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-6-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 6 грудня очікується з опадами, зокрема снігом та мокрим снігом, у більшості регіонів.

Лише в частині південних та східних регіонів істотні опади не очікуються. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах — ожеледиця. У центральних та південних областях вночі та вранці очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг, вдень — дощ. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде похмурою, в другій половині дня очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та +2…+4° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo