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Мокрый снег ожидается в ряде регионов Украины

Дождь и мокрый снег — погода в Украине на 6 декабря (КАРТА)

5 дек 2021, 15:38
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Погода в Украине 6 декабря ожидается с осадками, в частности, снегом и мокрым снегом, в большинстве регионов.

Лишь в части южных и восточных регионов существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах — гололед. В центральных и южных областях ночью и утром ожидается туман, видимость будет составлять 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в Европе в 14.00 6 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 6 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 6 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет пасмурной, ночью ожидается мокрый снег, днем — дождь. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +9…+11°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 6 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет облачной, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…+1° ночью и +2…+4° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 6 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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