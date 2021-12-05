Мокрый снег ожидается в ряде регионов Украины

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Ракурс

Погода в Украине 6 декабря ожидается с осадками, в частности, снегом и мокрым снегом, в большинстве регионов.

Лишь в части южных и восточных регионов существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах — гололед. В центральных и южных областях ночью и утром ожидается туман, видимость будет составлять 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной, ночью ожидается мокрый снег, днем — дождь. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +9…+11°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет облачной, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…+1° ночью и +2…+4° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo