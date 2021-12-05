Беларусь. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n164020-belarus-vruchila-notu-protesta-ukraine-chto-sluchilos-na-granice.html

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Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы.

Речь идет об инциденте с вертолетом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Сообщается, что поводом послужило якобы нарушение 4 декабря государственной границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни.

Военному атташе доказали, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов. Речь идет о международном военном сотрудничестве и контроле над вооружениями, что очень тревожно, — подчеркнули в Беларуси.



Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что информация о нарушении белорусской границы не соответствует действительности. В рамках пограничной операции «Полесье», направленной на предотвращение прорыва мигрантов, украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации.