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Ракурс
Фейковые мигранты пытались «прорвать» украино-белорусскую границу. Скриншот с видео

Фейковые мигранты пытались «прорвать» украино-белорусскую границу (ВИДЕО)

1 дек 2021, 18:20
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Масштабные учения на границе с Беларусью в Волынской области провели украинские силовики.

Учения проходили в рамках специальной операции «Полесье», в маневрах приняли участие сотрудники СБУ. Силовики противодействовали попытке «прорыва» нелегалов в Украину. Для выявления «нарушителей» границы задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводили в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом 1 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Легенда учений предполагала, что группа диверсантов координировала действия мигрантов с территории Украины. При этом пересечь украино-белорусскую границу пытались несколько групп нелегалов. В ходе учений бойцы спецподразделения СБУ обнаружили и задержали группу диверсантов в заброшенном здании недалеко от границы. Другие подразделения силовиков противодействовали группе мигрантов прорваться через государственную границу.

Спецслужба опубликовала в YouTube видео учений. На кадрах видно, как так называемые мигранты во время прорыва бросаются в силовиков снежками.


Напомним, 30 ноября в рамках специальной пограничной операции «Полесье» во всех пяти областях, граничащих с Белоруссией, проходили масштабные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины.

Источник: Ракурс


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