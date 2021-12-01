Фейкові мігранти намагалися «прорвати» україно-білоруський кордон. Скріншот з відео

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Масштабні навчання на кордоні з Білоруссю у Волинській області провели українські силовики.

Навчання проходили у межах спеціальної операції «Полісся», у маневрах взяли участь співробітники СБУ. Силовики протидіяли спробі «прориву» нелегалів до України. Для виявлення «порушників» кордону задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних. Про це 1 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Легенда навчань передбачала, що група диверсантів координувала дії мігрантів з території України. При цьому перетнути україно-білоруський кордон намагалися декілька груп нелегалів. У ході навчань бійці спецпідрозділу СБУ виявили та затримали групу диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону. Інші підрозділи силовиків протидіяли групі мігрантів прорватися через державний кордон.

Спецслужба опублікувала в YouTube відео навчань. На кадрах видно, як так звані мігранти під час прориву кидаються в силовиків сніжками.

Нагадаємо, 30 листопада у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся» у всіх п’яти областях, що межують з Білоруссю, відбувалися масштабні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.