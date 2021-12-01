Водій торкається обличчя руками 26 разів на годину

https://racurs.ua/ua/n163865-yak-chasto-vodiyi-torkautsya-oblychchya-rukamy-pidrahuvaly-ucheni.html

Ракурс

Торкатися обличчя руками не варто в умовах епідемією — це загрожує поширенню інфекцій та бактерій. Проте контролювати цю звичку, особливо в умовах перебування за кермом, коли уваги потребує дорожня обстановка, не так просто.

Учені з Ноттінгемського університету (Велика Британія) підрахували, як часто під час поїздки водії труть і чухають обличчя. Про це повідомляє видання Ergonomics.

Виявилося, що це трапляється в середньому 26,4 раза на годину, причому кожен дотик триває близько чотирьох секунд.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши 31 годину архівних відеозаписів, знятих під час двох досліджень з водіння на дорогах за участю 36 водіїв. Найчастіше водії торкалися:

чогось на обличчі (79,6%);

волосся (10%);

шиї (8,6%);

плечей (1,7%).

При цьому майже у половині випадків (42,5%) водії контактували зі слизовими оболонками приблизно кожні п’ять хвилин.

Зазначається, що індивідуальна поведінка відрізнялася, але не було виявлено суттєвих відмінностей між статтю, віковими групами чи тим, яка рука використовувалася.

Водночас дослідники встановили, що водії рідше торкалися свого обличчя під час епізодів «високого навантаження», наприклад, під час підготовки до зміни смуги руху або повороту.

Джерело: Ergonomics