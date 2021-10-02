Причину ризикованої поведінки водіїв на дорогах встановили учені

Генетика впливає на поведінку водіїв на дорогах

https://racurs.ua/ua/n161070-prychynu-ryzykovanoyi-povedinky-vodiyiv-na-dorogah-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Учені виявили зв’язок між порушеннями правил дорожнього руху, аваріями та повсякденною поведінкою, такою як пристрасть до алкоголю чи вподобання в їжі.

Науковці також виявили докази того, що цей зв’язок пов’язаний із генетичними змінами в метаболізмі серотоніну — нейротрансмітера, на який спрямована дія багатьох антидепресантів. Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Тарту (Естонія), повідомляє видання EurekAlert.

Це дозволяє припустити, що ризикована поведінка за кермом і в житті може мати загальну психологічну основу, — наголошується в статті.

В межах дослідження учені об'єднали психологічні, генетичні та біохімічні дані унікального естонського психобіологічного дослідження поведінки на дорогах, збір даних у якому розпочався ще в 2001 році, з даними поліції і страхових компаній.

У дослідженні взяли участь 817 водіїв (49,2% чоловіків та 50,8% жінок). Протягом певного періоду часу вони заповнювали анкети для вимірювання таких факторів, як імпульсивність і агресивність. Крім того, вони здали низку аналізів крові і генетичний аналіз.

Зіставивши отримані результати з поліцейськими і страховими базами даних, дослідники виявили безліч асоціацій між повсякденним ризиком і ризикованим водінням.

Так, 137 водіїв, які мали попередження за перевищення швидкості, як правило, мали більш швидкий час реакції, але при цьому у них також були вищі показники з фізичної та вербальної агресії, вони займалися більш напруженою фізичною діяльністю і споживали більше нездорової їжі (включаючи енергетичні напої).

Учасники експерименту, які вживають енергетичні напої не рідше ніж один раз на тиждень, в два рази частіше перевищують швидкість в порівнянні з тими, хто не вживає енергетичні напої так часто, — зазначають дослідники.

На думку учених вживання енергетичних напоїв може бути пов’язано з потребою у збудженні, а не з тим, що самі напої є безпосередньою причиною порушень правил дорожнього рух — психологічні особливості водіїв можуть привести їх як до перевищення швидкості, так і до бажання споживати більше енергетичних напоїв або нездорової їжі.

Дослідники також вивчили генетичні особливості учасників дослідження. Вони виявили, що певні варіанти гена, контролюючого транспорт серотоніну (поліморфізм 5-HTTLPR), пов’язані з ризикованим водінням.

Ми виявили, що певні варіанти генів пов’язані з ризикованою поведінкою як у водінні, так і в інших сферах життя, але це ранній результат, і його ще потрібно підтвердити, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert