Причину рискованного поведения водителей на дорогах установили ученые

Генетика влияет на поведение водителей на дорогах

https://racurs.ua/n161070-prichinu-riskovannogo-povedeniya-voditeley-na-dorogah-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Ученые обнаружили связь между нарушениями правил дорожного движения, авариями и повседневным поведением, таким как пристрастие к алкоголю или предпочтения в еде.

Исследователи также обнаружили доказательства того, что эта связь связана с генетическими изменениями в метаболизме серотонина — нейротрансмиттера, на который направлено действие многих антидепрессантов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Тарту (Эстония), сообщает издание EurekAlert.

Это позволяет предположить, что рискованное поведение за рулем и в жизни может иметь общую психологическую основу, — отмечается в статье.

В рамках исследования ученые объединили психологические, генетические и биохимические данные уникального эстонского психобиологического исследования поведения на дорогах, сбор данных в котором начался еще в 2001 году, с данным полиции и страховых компаний.

В исследовании приняли участие 817 водителей (49,2% мужчин и 50,8% женщин). В течение определенного периода времени они заполняли анкеты для измерения таких факторов, как импульсивность и агрессивность. Кроме того, они сдали ряд анализов крови и генетический анализ.

Сопоставив полученные результаты с полицейскими и страховыми базами данных, исследователи обнаружили множество ассоциаций между повседневным риском и рискованным вождением.

Так, 137 водителей, которые имели предупреждения за превышение скорости, как правило, имели более быстрое время реакции, но при этом у них также были выше показатели по физической и вербальной агрессии, они занимались более напряженной физической деятельностью и потребляли больше нездоровой пищи (включая энергетические напитки).

Участники эксперимента, которые употребляют энергетические напитки не реже чем один раз в неделю, в два раза чаще превышают скорость по сравнению с теми, кто не употребляет энергетические напитки так часто, — отмечают исследователи.

По мнению ученых употребление энергетических напитков может быть связано с необходимостью в возбуждении, а не с тем, что сами напитки являются непосредственной причиной нарушений правил дорожного движения — психологические особенности водителей могут привести их как к превышению скорости, так и к желанию потреблять больше энергетических напитков или нездоровой пищи.

Исследователи также изучили генетические особенности участников исследования. Они обнаружили, что определенные варианты гена, контролирующего транспорт серотонина (полиморфизм 5-HTTLPR), связаны с рискованным вождением.

Мы обнаружили, что определенные варианты генов связаны с рискованным поведением как в вождении, так и в других сферах жизни, но это ранний результат, и его еще нужно подтвердить, — резюмируют исследователи.

Источник: EurekAlert