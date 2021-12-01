Американська письменниця Еліс Сіболд. Фото: CORBIS

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Ракурс

Американська письменниця Еліс Сіболд вибачилася перед несправедливо звинуваченим у її зґвалтуванні чоловіком.

Афроамериканця Ентоні Бродуотера несправедливо звинуватили в зґвалтуванні автора бестселера «Милі кістки», після чого він провів у в’язниці 16 років. У листопаді 2021 року його виправдали. Сіболд прокоментувала його виправдання. Про це 1 грудня повідомляє BBC.

Мені найбільше шкода того, що життя, яке ви могли прожити, було несправедливо віднято у вас, і я знаю, що ніякі вибачення не можуть змінити те, що трапилося з вами. З тих багатьох речей, які я бажаю вам, найбільше я сподіваюся, що у вас і вашої родини буде час і усамітнення, щоб зцілитися від цього, — написала Сіболд на порталі Medium.

За словами письменниці, вона довірилася поліцейській системі Сполучених Штатів, яка зробила помилку і відправила за ґрати невинну людину. Американка припускає, що вже ніколи не упіймають справжнього ґвалтівника.

Ентоні Бродуотер просидів у в’язниці 16 років, але Верховний суд Нью-Йорка виправдав його — визнав невинним у зґвалтуванні письменниці, оскільки в ході слідства 1982 року знайшли серйозні порушення.

Сіболд зґвалтували в 1981 році, їй на той момент було 17 років. Вона заявила, що її кривдником був чорношкірий чоловік. Через кілька місяців після нападу Сіболд побачила людину на вулиці, в якому впізнала свого ґвалтівника. Ним виявився темношкірий чоловік на ім’я Ентоні Бродуотер, він був заарештований. Під час процедури впізнання злочинця письменниця вказала на зовсім іншого чоловіка з групи підозрюваних. Однак Бродуотера визнали винним на підставі її розповіді та мікроскопічного аналізу волосся.

Нагадаємо, автор книги «Секс у великому місті» Кендес Бушнелл закликала прихильниць серіалу не робити «чоловіка мрії» головною метою в житті, як це сталося з головною героїнею телевізійного шоу Керрі Бредшоу.

Джерело: BBC