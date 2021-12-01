Американская писательница Элис Сиболд. Фото: CORBIS

https://racurs.ua/n163864-pisatelnica-sluchayno-posadila-mujchinu-v-turmu-na-16-let-teper-izvinyaetsya.html

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Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед несправедливо обвиненным в ее изнасиловании мужчиной.

Афроамериканца Энтони Бродуотера несправедливо обвинили в изнасиловании автора бестселлера «Милые кости», после чего он провел в тюрьме 16 лет. В ноябре 2021 года его оправдали. Сиболд прокомментировала его оправдание. Об этом 1 декабря сообщает BBC.

Мне больше всего жаль того, что жизнь, которую вы могли прожить, несправедливо отняли у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что случилось с вами. Из тех многих вещей, которые я желаю вам, больше всего я надеюсь, что у вас и вашей семьи будет время и уединение, чтобы исцелиться от этого, — написала Сиболд на портале Medium.

По словам писательницы, она доверилась полицейской системе Соединенных Штатов, которая совершила ошибку и отправила за решетку невиновного человека. Американка предполагает, что уже никогда не поймают настоящего насильника.

Энтони Бродуотер просидел в тюрьме 16 лет, но Верховный суд Нью-Йорка оправдал его — признал невиновным в изнасиловании писательницы, поскольку в ходе следствия 1982 года нашли серьезные нарушения.

Сиболд изнасиловали в 1981 году, ей на тот момент было 17 лет. Она заявила, что ее обидчиком был чернокожий мужчина. Через несколько месяцев после нападения Сиболд увидела человека на улице, в котором узнала своего насильника. Им оказался темнокожий мужчина по имени Энтони Бродуотер, он был арестован. Во время процедуры опознания преступника писательница указала на совершенно другого мужчину из группы подозреваемых. Однако Бродуотера признали виновным на основании ее рассказа и микроскопического анализа волос.

Напомним, автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл призвала поклонниц сериала не делать «мужчины мечты» главной целью в жизни, как это случилось с главной героиней телевизионного шоу Кэрри Брэдшоу.

Источник: BBC