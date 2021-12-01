Водитель касается лица руками 26 раз в час, фото:

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Ракурс

Касаться лица руками не стоит в условиях эпидемии — это чревато распространением инфекций и бактерий. Однако контролировать эту привычку, особенно в условиях пребывания за рулем, когда внимании требуется дорожная обстановка, не так просто.

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) подсчитали, как часто во время поездки водители трут и чешут лицо. Об этом сообщает издание Ergonomics.

Оказалось, что это случается в среднем 26,4 раза в час, причем каждое прикосновение длится около четырех секунд.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 31 час архивных видеозаписей, снятых в ходе двух исследований относительно вождения на дорогах с участием 36 водителей. Чаще всего водители прикасались к:

чему-то на лице (79,6%);

волосам (10%);

шеи (8,6%);

плечам (1,7%).

При этом почти в половине случаев (42,5%) водители контактировали со слизистыми оболочками примерно каждые пять минут.

Отмечается, что индивидуальное поведение отличалось, но не было выявлено существенных различий между полом, возрастными группами или тем, какая рука использовалась.

В то же время исследователи установили, что водители реже касались своего лица во время эпизодов высокой нагрузки, например, во время подготовки к изменению полосы движения или поворота.

Источник: Ergonomics